Aline Wirley compartilha momento especial com os filhos de Tiago Abravanel A cantora Aline Wirley, ex-Rouge, mostrou os filhos com o ator e cantor Tiago Abravanel. Ela foi prestigiar o amigo no teatro. Acontece... Bebê Mamãe|Do R7 17/07/2024 - 19h10 (Atualizado em 17/07/2024 - 19h10 ) ‌



Aline Wirley mostra os filhos com Tiago Abravanel e faz declaração

A cantora Aline Wirley, ex-Rouge, mostrou os filhos com o ator e cantor Tiago Abravanel. Ela foi prestigiar o amigo no teatro. Acontece que o neto de Silvio Santos está em cartaz em uma casa de espetáculos no Rio de Janeiro. Ele é uma das estrelas do badalado musical da Broadway, ‘Hairspray’, que ganhou uma montagem brasileira.

