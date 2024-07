Bebê Mamãe |Do R7

Aline Wirley e Igor Rickli compartilham momentos especiais com os filhos na festa junina da escola A cantora Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, mostrou os filhos se divertindo na festa junina da escola e surpreendeu. A famosa...

‌



A+

A-

Aline Wirley e Igor Rickli mostram os filhos na festa junina da escola

A cantora Aline Wirley, ex-integrante do Rouge, mostrou os filhos se divertindo na festa junina da escola e surpreendeu. A famosa é mãe de três crianças que são frutos de seu relacionamento com o ator Igor Rickli, com é casada. Os artistas que também dividem os palcos em alguns projetos, recentemente, tomaram uma importante decisão juntos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Aline Wirley mostra filhos biológico e adotivos no arraial da escola

• Rafaella Santos anuncia decisão sobre a nova bebê de Neymar

• Giovanna Ewbank celebra 4 anos do caçula com festa na mansão