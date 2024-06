Aline Wirley emociona ao mostrar seus filhos adotivos com a avó pela primeira vez

Bebê Mamãe |Do R7

Aline Wirley mostra seus filhos com a avó materna

A cantora e atriz Aline Wirley e seu marido, o ator Igor Rickli, emocionaram ao exibir mais um registro de seus dois filhos adotivos. O casal se tornou pai de três crianças recentemente, com o encerramento do processo de adoção de uma menina e um menino. Além das duas crianças, eles são pais biológicos do garotinho Antônio, de nove anos.

