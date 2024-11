Aline Wirley mostra seus 3 filhos no lago particular Aline Wirley mostra seus 3 filhos no lago particular Bebê Mamãe|Do R7 26/10/2024 - 23h08 (Atualizado em 26/10/2024 - 23h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aline Wirley e seus filhos no lago particular

A cantora e atriz Aline Wirley mostrou a diversão de seus três filhos em sua mansão no Rio de Janeiro. A artista se tornou conhecida no início dos anos 2000 ao ser escolhida como uma das integrantes do grupo musical feminino Rouge. Em 2010, durante suas participação na peça musical Hairspray, a cantora conheceu o ator Igor Rickli. O romance iniciado nos bastidores da peça segue até hoje. A união, oficializada em 2015, gerou três frutos, até o momento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Deborah Secco posa com a filha recém-nascida

Isis Valverde exibe o filho na sua mansão após reforma: “perfeito”

César Tralli exibe filha na ginástica olímpica e dá recado pra sogra