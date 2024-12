Amanda Kimberlly celebra os 5 meses da sua bebê com Neymar Amanda Kimberlly celebra os 5 meses da sua bebê com Neymar Bebê Mamãe|Do R7 03/12/2024 - 21h28 (Atualizado em 03/12/2024 - 21h28 ) twitter

Amanda Kimberlly celebra os 5 meses da sua bebê com Neymar

A filha do jogador Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberlly, a pequena Helena, está completando cinco meses de vida! E a modelo está comemorando esta data junto com a madrinha da bebê.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

