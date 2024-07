Amanda Kimberlly compartilha decoração incrível do quarto de maternidade da filha com Neymar A modelo Amanda Kimberlly revelou a linda decoração do quarto de maternidade em que ficou com sua filha com o jogador Neymar Jr,...

Amanda Kimberlly mostrou quarto de maternidade da filha com Neymar

A modelo Amanda Kimberlly revelou a linda decoração do quarto de maternidade em que ficou com sua filha com o jogador Neymar Jr, a bebê Helena. A pequena nasceu há três dias na maternidade São Luiz Star em São Paulo, uma das mais luxuosas do país.

