Amanda Kimberlly compartilha momento especial com a filha de Neymar Reprodução Instagram A modelo Amanda Kimberlly exibiu uma nova foto do rostinho de sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Helena... Bebê Mamãe|Do R7 29/08/2024 - 14h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 14h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Amanda Kimberlly mostrou o rosto da filha

A modelo Amanda Kimberlly exibiu uma nova foto do rostinho de sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Helena de um mês. Ela mostrou uma foto da pequena em que ela aparece com os olhinhos abertos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Amanda Kimberlly fala da família de Neymar e exibe rosto da filha

• Após DNA, suposto filho de Gugu age diante da herança e ironiza

• Simone Mendes mostra o novo bebê da família: “nossa pequena”