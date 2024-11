Amanda Kimberlly exibe 1ª viagem de avião da filha: “visitar o pai?” Amanda Kimberlly exibe 1ª viagem de avião da filha: “visitar o pai?” Bebê Mamãe|Do R7 29/10/2024 - 14h10 (Atualizado em 29/10/2024 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amanda Kimberlly e sua filha no avião

A modelo Amanda Kimberlly revelou a primeira viagem de avião da sua filha com o jogador Neymar Jr, a pequena Helena de três meses. Kimberlly exibiu a bebê dentro do avião e olhando para as nuvens pela janela.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ex de Gisele, Tom Brady, dá indireta após gravidez dela: “o quê?!”

Ticiane Pinheiro revela a filha de 5 anos lavando a louça de casa

Mãe de Isabella Nardoni posa com os 2 filhos e fala de Alexandre