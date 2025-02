Amanda Kimberlly exibe filha com família materna pela 1ª vez Amanda Kimberlly mostrou sua filha com a família materna pela primeira vez. Bebê Mamãe|Do R7 07/02/2025 - 15h47 (Atualizado em 07/02/2025 - 15h47 ) twitter

Amanda Kimberlly exibiu a família com a família materna

A modelo Amanda Kimberlly revelou pela primeira vez uma foto da sua filha com o jogador Neymar Jr, a bebê Helena de seis meses, com outros membros da sua própria família. Acontece que a modelo já contou que procura manter sua família no anonimato. Por isso, não havia fotos públicas da menina com a família materna até o momento.

