Amanda Kimberlly posa com os 2 irmãos de Neymar pela 1ª vez
Bebê Mamãe|Do R7
04/11/2024 - 17h50

Amanda Kimberlly com os irmãos de Neymar

A modelo Amanda Kimberlly surgiu pela primeira vez junto com os dois irmãos do jogador Neymar Jr, a influenciadora Rafaella Santos, e o empresário Jota Amâncio. Kimberlly é a mãe da filha caçula do jogador, a pequena Helena, quatro meses.

