Amor em Família: Duda Nagle e Zoe Celebram o Dia dos Pais Reprodução Instagram O ator Duda Nagle revelou como foi o seu Dia dos Pais com a sua filha com a apresentadora Sabrina Sato, a menina... Bebê Mamãe|Do R7 12/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 12/08/2024 - 10h36 ) ‌



Sabrina Sato fez linda declaração para Duda Nagle

O ator Duda Nagle revelou como foi o seu Dia dos Pais com a sua filha com a apresentadora Sabrina Sato, a menina Zoe, cinco anos. Duda revelou que aproveitou esta data para passear com a filha em um parque em São Paulo.

