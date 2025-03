Ana Hickmann celebra 11 anos do filho e Edu se declara Ana Hickmann celebra o aniversário de 11 anos do seu filho e Edu Guedes se declara para ele. Bebê Mamãe|Do R7 08/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 13h25 ) twitter

Ana Hickmann celebra o aniversário de 11 anos do seu filho e Edu Guedes se declara para ele

A casa da apresentadora Ana Hickmann está em festa! Acontece que seu único herdeiro celebrou nesta sexta-feira (07), 11 anos de viga e ganhou uma declaração para lá de especial do padrasto, o também apresentador e chef Edu Guedes. A famosa é mãe orgulhosa do menino Alêzinho, apelido carinhoso que ganhou de seus familiares. Para celebrar mais um ano de seu herdeiro, Ana fez uma festinha surpresa e especial para ele e ainda usou seu perfil para homenagear o filho.

Não perca a oportunidade de conferir todos os detalhes dessa celebração especial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

