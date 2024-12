Ana Hickmann posa com Edu e o filho na formatura da 5ª série Ana Hickmann posam com Edu Guedes e seu filho na formatura da escola. Bebê Mamãe|Do R7 07/12/2024 - 17h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 17h08 ) twitter

A apresentadora Ana Hickmann encantou ao comemorar a formatura do seu filho ao lado do seu noivo, o Chef Edu Guedes. A artista é mãe orgulhosa de um menino. O garotinho se chama Alêzinho, apelido carinhoso que recebeu da família. O jovem tem 10 anos é e fruto do antigo casamento da famosa com o empresário Alexandre Côrrea. Em novembro de 2023, os dois anunciaram a separação que foi marcada por vários rumores.

