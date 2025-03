Ana Hickmann posa com seu filho e Edu Guedes na feira Ana Hickmann encanta ao surgir com seu filho e Edu Guedes na feira. Bebê Mamãe|Do R7 17/03/2025 - 23h45 (Atualizado em 17/03/2025 - 23h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann impressiona ao surgir com seu filho e Edu Guedes na feira

A apresentadora Ana Hickmann revelou um momento especial ao lado de seu filho e do também apresentador Edu Guedes neste domingo (08). A famosa é mãe do garotinho carinhosamente chamado pela família de Alêzinho. O menino completou 11 anos na última semana. Ele é fruto do antigo casamento de Ana com o empresário Alexandre Correa.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Bruna Biancardi surge com Mavie e se pronuncia sobre Neymar

Camilla Camargo celebra os 6 anos da caçula em linda festa

Juliette posa com o noivo e surpreende ao exibir gravidez