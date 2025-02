Ana Hickmann surge com seu filho e revela nova mudança Ana Hickmann posa seu filho pronto para ir a nova escola. Bebê Mamãe|Do R7 29/01/2025 - 22h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 22h26 ) twitter

Ana Hickmann encanta ao surgir com seu filho

A apresentadora Ana Hickmann posou ao lado do filho e revelou mais um recomeço em sua família. A artista viu sua vida dar uma reviravolta há cerca de um ano. Após vir à tona uma forte discussão com o empresário Alexandre Correa, Ana deu fim ao casamento de 25 anos e iniciou uma batalha judicial com o ex, após escândalos de dívidas do ex marido nas empresas que levavam o nome da apresentadora.

Para saber mais sobre essa emocionante nova fase da vida de Ana Hickmann, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

