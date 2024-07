Ana Hickmann surpreende ao exibir férias em família no Caribe A apresentadora Ana Hickmann revelou mais detalhes da sua viagem de férias com o noivo, o apresentador e chef Edu Guedes, o filho... Bebê Mamãe|Do R7 19/07/2024 - 10h43 (Atualizado em 19/07/2024 - 10h43 ) ‌



Ana Hickmann exibiu férias com o filho, a enteada e Edu Guedes

A apresentadora Ana Hickmann revelou mais detalhes da sua viagem de férias com o noivo, o apresentador e chef Edu Guedes, o filho Alezinho, 10 anos, e a enteada Maria Eduarda, 16 anos. Eles viajaram para Curaçao no Caribe e passaram alguns dias aproveitando as lindas praias e outras atividades do local.

