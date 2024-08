Andréia Sadi Compartilha Momento Especial com Seus Gêmeos Reprodução Instagram A jornalista Andréia Sadi revelou uma rara foto junto com seus filhos gêmeos quando recém-nascidos. Os meninos... Bebê Mamãe|Do R7 13/08/2024 - 20h16 (Atualizado em 13/08/2024 - 20h16 ) ‌



Andréia Sadi revelou os filhos ainda recém-nascidos

A jornalista Andréia Sadi revelou uma rara foto junto com seus filhos gêmeos quando recém-nascidos. Os meninos são frutos do casamento de Andréia com o também jornalista André Rizek.

