Andréia Sadi exibe homenagem dos seus gêmeos a Fernanda Gêmeos de Andréia Sadi fazem homenagem a Fernanda Torres e encantam. Bebê Mamãe|Do R7 24/02/2025 - 23h25 (Atualizado em 24/02/2025 - 23h25 )

Andréia Sadi exibe seus gêmeos vestidos com camisetas da atriz Fernanda Torres e impressionam

A jornalista Andréia Sadi encantou ao mostrar seus filhos gêmeos vestidos com camisetas em homenagem a atriz Fernanda Torres. Ela é mãe dos meninos João e Pedro de três anos. Os meninos são frutos do casamento de Andréia com o também jornalista André Rizek.

