Andressa Suita compartilha momento fofo do filho com novo bebê da família O filho do cantor Gusttavo Lima com a influenciadora Andressa Suita surgiu em um momento fofo com o novo bebê da família. O casal...

Filho de Gusttavo Lima e Andressa Suita surge com novo bebê da família nos braços e encanta

O filho do cantor Gusttavo Lima com a influenciadora Andressa Suita surgiu em um momento fofo com o novo bebê da família. O casal é pai orgulhoso dos garotinhos, Gabriel e Samuel de seis e cinco anos de idade. Eles são bem unidos e até são confundidos com gêmeos por usar roupas iguais e cortes de cabelos iguais.

