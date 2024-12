Andressa Suita exibe filhos brincando no parquinho na mansão Andressa Suita exibe filhos brincando no parquinho na mansão Bebê Mamãe|Do R7 03/12/2024 - 12h10 (Atualizado em 03/12/2024 - 12h10 ) twitter

Andressa Suita e filhos no parquinho

A influenciadora digital e modelo Andressa Suita mostrou um momento de diversão dos seus filhos no parquinho da mansão. A famosa é casada com o cantor Gusttavo Lima. Juntos, eles são pais orgulhosos de dois filhos que tem idades bem próximas. Gabriel, o primogênito tem sete anos. Já o caçula Samuel está com seis anos.

