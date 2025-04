Andressa Suita revela se está grávida e mostra os filhos Andressa Suita mostra seus filhos com Gusttavo Lima e fala se está grávida. Bebê Mamãe|Do R7 07/04/2025 - 12h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Andressa Suita mostra seus filhos com Gusttavo Lima e conta se está grávida do seu terceiro filho

A influenciadora e empresária Andressa Suita encantou ao mostrar seus filhos em um momento super fofo com o pai e revelou se está grávida do seu terceiro herdeiro. A famosa é casada com o cantor Gusttavo Lima, e juntos eles são papais orgulhosos de dois filhos. Os irmãos têm idades bem próximas. O mais velho é Gabriel que está com sete anos de idade. Enquanto o caçula se chama Samuel e tem seis aninhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Amanda Kimberlly reflete sobre erros e exibe sua bebê no mar

Luciano Huck mostra a caçula andando a cavalo na fazenda

Esposa de Joaquim Lopes exibe as gêmeas e revela mudança