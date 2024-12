Angélica celebra 51 anos junto aos filhos e Huck se declara Angélica celebra 51 anos junto aos filhos e Huck se declara Bebê Mamãe|Do R7 02/12/2024 - 19h29 (Atualizado em 02/12/2024 - 19h29 ) twitter

Angélica celebra 51 anos

A casa da apresentadora Angélica está em festa! acontece que neste sábado (30), a famosa comemorou seus 51 anos de idade e ganhou uma linda festa de seus filhos. A famosa é mãe orgulhosa de três herdeiros. Seu primogênito se chama Joaquim e está com 19 anos. O filho do meio, Benício tem 16 anos, enquanto a caçulinha e única menina Eva, de 12 anos. O trio é fruto de seu casamento com o apresentador Luciano Huck.

