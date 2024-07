Angélica e filha em viagem internacional: confira a imagem exclusiva!

Bebê Mamãe |Do R7

‌



A+

A-

Angélica mostra a filha com Huck e fala sobre traição

A apresentadora, cantora e atriz Angélica mostrou a filha em uma luxuosa viagem e falou sobre seu casamento. Ela é casada com o apresentador Luciano Huck. Os famosos oficializaram a união em 2004. O enlace reuniu nada menos do que 1.200 convidados e foi celebrado na Marina da Glória, zona sul do Rio de Janeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Angélica mostra viagem internacional com a filha e fala de traição

• Bruna Biancardi revela mudança após 3ª filha de Neymar nascer

• Sorocaba mostra esposa e gêmeo recém-nascido na UTI: “vazio”