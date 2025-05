Angélica e Luciano Huck falam sobre nora e fazem desabafo Angélica e Luciano Huck falam, após rumores envolvendo a nora! Bebê Mamãe|Do R7 07/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 07/05/2025 - 19h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Angélica e Luciano Huck falam, após rumores envolvendo a nora Bebê Mamãe

A novela envolvendo o filho de Luciano Huck e Angélica acaba de ganhar mais um capítulo. Ocorre que na tarde desta quarta-feira (07) os internautas ficaram surpresos com uma possível manifestação da apresentadora a favor das críticas que sua futura nora vem recebendo. A jovem Duda Guerra é namorada do filho do meio dos famosos, Benício, de 17 anos.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Angélica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Simone Mendes mostra os filhos chegando na escola de Fusca

Daniel Cady exibe uma das gêmeas e Ivete fala lição que deu

Angélica dá recado pra nora e a jovem surpreende com reação