Angélica e sua filha encantam nos bastidores da TV Reprodução Instagram A apresentadora Angélica encantou ao mostrar sua filha se maquiando nos bastidores de programa de TV e Luciano... Bebê Mamãe|Do R7 28/08/2024 - 23h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 23h21 ) ‌



Angélica exibe sua caçula nos bastidores de TV e Luciano Huck explica susto durante viagem a Ucrânia

A apresentadora Angélica encantou ao mostrar sua filha se maquiando nos bastidores de programa de TV e Luciano Huck relata susto que passou em viagem. Acontece que no último domingo (25) a loira enfrentou a apresentadora Xuxa na “Batalha do Lip Sync”, quadro exibido no Domingã0 com o Huck.

