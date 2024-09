Angélica encanta ao compartilhar momento especial com a filha Angélica mostra sua filha de bailarina e faz homenagem a Luciano Huck. Bebê Mamãe|Do R7 05/09/2024 - 10h41 (Atualizado em 05/09/2024 - 10h41 ) ‌



Angélica mostra sua filha vestida de bailarina e se declara para Luciano Huck

A apresentadora Angélica encantou ao mostrar sua filha vestida com roupa de bailarina e fez uma linda homenagem para Luciano Huck. O casal é pai orgulhoso de três herdeiros. Seu primogênito se chama Joaquim e está com 19 anos. O filho do meio, Benício tem 16 anos, enquanto a caçulinha e única menina Eva, tem 11 anos.

