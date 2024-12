Aos 41 anos, Maíra Cardi anuncia gravidez: “fruto de um milagre” Aos 41 anos, Maíra Cardi anuncia gravidez: “fruto de um milagre” Bebê Mamãe|Do R7 02/12/2024 - 13h09 (Atualizado em 02/12/2024 - 13h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maíra Cardi revelando a sua gravidez para Thiago Nigro

Maíra Cardi, 41 anos, revelou que está grávida! O bebê é seu primeiro filho com o marido Thiago Nigro. Ela já é mãe de Sophia, seis anos, fruto do seu casamento com o ator Arthur Aguiar, e de Lucas Cardi, 23 anos, fruto do casamento com Nelson Rangel. O bebê é o primeiro filho de Thiago.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viih Tube fala pela 1ª vez e responde sobre o que o filho tem

Tralli celebra 7 anos de casado com Ticiane Pinheiro e mostra filha

Rebeca Abravanel posa com Pato e o filho no carrinho de golfe