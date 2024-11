Aos 48 anos, esposa de Leonardo fala de nova gravidez e revela Aos 48 anos, esposa de Leonardo fala de nova gravidez e revela Bebê Mamãe|Do R7 22/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 22/11/2024 - 13h49 ) twitter

Poliana Rocha e nova gravidez

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, 48 anos, abriu o jogo e falou sobre uma nova gravidez. Ela é mãe do cantor Zé Felipe, 26 anos, seu filho único com o sertanejo. E agora se tornou avó de Maria Alice, três anos, Maria Flor, dois anos, e José Leonardo, dois meses. Os três pequenos são frutos do casamento de Zé Felipe com a influenciadora Virgínia Fonseca. Sincera, Poliana falou sobre uma nova gestação sua aos 48 anos de idade e revelou um arrependimento sobre a maternidade.

