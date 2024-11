Aos 48 anos, Ticiane Pinheiro revela se está grávida e sua decisão Aos 48 anos, Ticiane Pinheiro revela se está grávida e sua decisão Bebê Mamãe|Do R7 16/10/2024 - 13h50 (Atualizado em 16/10/2024 - 13h50 ) twitter

Ticiane Pinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro respondeu se está grávida aos 48 anos de idade. Ticiane é casada com o jornalista César Tralli e já é mãe das meninas Manuella, cinco anos, e Rafaella Justus, 15 anos. A gravidez após os 40 anos está se tornando bem frequente entre as famosas. A apresentadora Sabrina Sato, por exemplo, acaba de contar que está grávida aos 43 anos de idade do ator Nicolas Prattes. E a atriz Claudia Raia engravidou aos 55 anos de idade de seu terceiro filho, bebê Luca que atualmente já tem um ano.

