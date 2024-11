Após 9 anos, filho de Cristiano Araújo abre caixa do pai e comove Após 9 anos, filho de Cristiano Araújo abre caixa do pai e comove Bebê Mamãe|Do R7 24/11/2024 - 20h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 20h48 ) twitter

Filho de Cristiano Araújo abrindo uma caixa com itens do seu pai

O filho caçula do cantor Cristiano Araújo, o menino Bernardo de 11 anos, emocionou ao mostrar o momento em que abriu uma caixa repleta de itens do sertanejo. Cristiano partiu há nove anos e agora o menino Bernardo abriu uma caixa com pertences dele e emocionou ao revelar o que encontrou.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

