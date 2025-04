Após anunciar nova gravidez, Maíra Cardi revela diagnóstico e faz desabafo Maíra Cardi fala sobre diagnóstico após nova gravidez e emociona. Bebê Mamãe|Do R7 27/04/2025 - 16h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maíra Cardi fala de susto que passou com diagnostico após nova gravidez Bebê Mamãe

A influenciadora e Coach Maíra Cardi emocionou ao revelar diagnostico após nova gestação e faz alerta importante. A notícia que está esperando o seu primeiro filho com o empresário Thiago Nigro, mas conhecido como Primo Rico, foi compartilhada com os fãs em suas redes sociais neste sábado (26). Na ocasião, a famosa que estava em viagem as Bahamas na companhia de sua filha, Sophia, de seis anos, fruto de seu antigo relacionamento com o ator Arthur Aguiar e de seu atual marido contou a notícia.

Saiba mais sobre a emocionante revelação e os desafios enfrentados por Maíra Cardi consultando a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sandy posa com o filho e tem atitude inesperada com namorado

Grazi revela filha com Cauã Reymond e decisão após polêmica

Klara Castanho faz revelação sobre ter dado bebê pra adoção