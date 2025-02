Após críticas do filho, Zezé Di Camargo muda quarto da bebê Após filho de Zezé Di Camargo criticar, Graciele muda quarto da bebê! Bebê Mamãe|Do R7 13/02/2025 - 22h25 (Atualizado em 13/02/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após filho de Zezé Di Camargo criticar, Graciele muda quarto da bebê

A esposa do cantor Zezé Di Camargo, a influenciadora Graciele Lacerda, exibiu mais detalhes do quartinho de sua bebê e encantou. O casal é pai orgulhoso de uma garotinha. A pequena se chama Clara e veio ao mundo em dezembro passado. Ela está com apenas um mês de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre o lindo quartinho da Clara!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Com Davi, Carol Dantas revela perrengue na casa da Espanha

Ex-professora de dança de Lorena Improta dá aula a Liz! Veja

Kelly Key posa com filhos e fala sobre seu bebê que partiu