Arthur Aguiar celebra 1 ano do seu bebê e se declara Arthur Aguiar encantou ao celebrar 1 ano de seu bebê e se declarou para ele. Bebê Mamãe|Do R7 07/02/2025 - 12h46 (Atualizado em 07/02/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Arthur Aguiar comemora o primeiro ano de seu filho caçula e encanta

A casa do ator e cantor Arthur Aguiar está em festa! acontece que seu filho caçula está celebrando seu primeiro ano de vida. O famoso é pai de duas crianças. A menina Sophia, de seis anos, é a primogênita do artista, fruto do antigo relacionamento dele com a coach Maira Cardi. Os dois se casaram em 2017 e, após idas e vindas e muitas polêmicas, se separaram em 2022.

Para saber mais sobre essa linda homenagem e os detalhes da celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pedro Bial exibe a caçula e relembra casamento com Fernanda

Gisele Bündchen escolhe nome diferente pro 3º filho! Veja:

Thaila Ayala mostra piquenique com seus filhos no parque