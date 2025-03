Arthur Aguiar e Eliezer mostram os 3 filhos brincando juntos Arthur Aguiar e Eliezer mostram os 3 filhos brincando juntos e encantam! Bebê Mamãe|Do R7 03/03/2025 - 18h26 (Atualizado em 03/03/2025 - 18h26 ) twitter

Arthur Aguiar e Eliezer mostram os filhos brincando juntos

O ator Arthur Aguiar mostrou seu caçulinha se divertindo junto com os bebês dos influenciadores Viih Tube e Eliezer. Eles ficaram ainda mais conhecidos por suas participações em um reality de televisão. Com a chega dos nenéns, os casais se aproximaram ainda mais e as crianças, vez por outra, são vistas brincando e se divertindo juntas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda amizade entre os pequenos!

