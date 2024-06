Arthur Aguiar encanta ao mostrar filha com Maíra Cardi e filho caçula em nova mansão O ator Arthur Aguiar encantou ao revelar sua filha com a influenciadora Maíra Cardi, a menina Sophia de cinco anos, junto com seu...

Arthur Aguiar mostrou o filho caçula e sua filha com Maíra Cardi

O ator Arthur Aguiar encantou ao revelar sua filha com a influenciadora Maíra Cardi, a menina Sophia de cinco anos, junto com seu caçula Gabriel, quatro anos. Gabriel é fruto do namoro de Arthur com a empresária Jheny Santucci.

