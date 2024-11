Arthur Aguiar exibe festa dos sonhos para a filha em viagem Arthur Aguiar exibe festa dos sonhos para a filha em viagem Bebê Mamãe|Do R7 27/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 27/10/2024 - 16h09 ) twitter

Arthur Aguiar festa Sophia

Reprodução Instagram O ator e cantor Arthur Aguiar fez uma surpresa super especial para sua filha, Sophia. A menina é fruto do antigo casamento do artista com a coach Maíra Cardi. Recentemente, a comemoração dos seis anos de vida da herdeira deu o que falar. Isso, porque Arthur foi cobrado pela ausência na festa promovida pela ex esposa.

