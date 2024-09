Bárbara Evans compartilha momento especial com os gêmeos na piscina Bárbara Evans encanta ao exibir seus bebês gêmeos na natação. Bebê Mamãe|Do R7 03/09/2024 - 21h41 (Atualizado em 03/09/2024 - 21h41 ) ‌



Bárbara Evans encanta ao exibir seus gêmeos

A influenciadora digital e modelo Bárbara Evans encantou ao exibir seus filhos gêmeos na aula de natação. A famosa é mamãe orgulhosa de três crianças, frutos de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro. A primogênita da modelo e do empresário se chama Ayla e está com dois aninhos de vida. Em novembro do ano passado, Bárbara e Gustavo se tornaram pais dos gêmeos, Álvaro e Antônio.

