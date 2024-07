Bárbara Evans compartilha momento especial com seus gêmeos A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans fez uma aparição com seus bebês gêmeos e se divertiu ao lado dos herdeiros. Os pequenos... Bebê Mamãe|Do R7 17/07/2024 - 20h10 (Atualizado em 17/07/2024 - 20h10 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Bárbara Evans mostra seus gêmeos e desabafa

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans fez uma aparição com seus bebês gêmeos e se divertiu ao lado dos herdeiros. Os pequenos Antônio e Álvaro estão com sete meses de vida. A duplinha é a caçula da união de Bárbara com o empresário Gustavo Theodoro. Eles também são pais da menina Ayla, de dois aninhos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Bárbara Evans posa com os gêmeos e revela perrengue com filha

• Aline Wirley mostra seus filhos com Tiago Abravanel e se declara

• Daniel mostra as filhas brincando com neve, em viagem no Brasil