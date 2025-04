Bárbara Evans faz festa para filha e Monique Evans desabafa Bárbara Evans comemora os 3 anos da filha e Monique Evans faz crítica! Bebê Mamãe|Do R7 03/04/2025 - 15h46 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bárbara Evans comemora os 3 anos da filha e Monique Evans faz crítica

A modelo e influenciadora Bárbara Evans, filha de Monique Evans, celebrou os três aninhos da primogênita e encantou. A garotinha que apaga as velinhas nesta quinta-feira (08) já ganhou duas festas para comemorar. Ayla é fruto do relacionamento da famosa com o empresário Gustavo Theodoro com quem ela é casada. Eles também são pais dos gêmeos Álvaro e Antônio de um aninho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa comemoração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Pai de Henry Borel revela nova decisão sobre Monique e fala

Neymar e Bruna Biancardi exibem suas alianças e impressionam

Andréia Sadi mostra seus filhos gêmeos em rara aparição: "cresceram"