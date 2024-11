Bárbara Evans mostra seus bebês gêmeos nadando no rio Tietê Bárbara Evans mostra seus bebês gêmeos nadando no rio Tietê Bebê Mamãe|Do R7 27/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 27/10/2024 - 17h28 ) twitter

Bárbara Evans e seus gêmeos no rio Tietê

A influenciadora e modelo Bárbara Evans mostrou seus filhos gêmeos se divertindo em um passeio pela natureza. A famosa é mãe de três crianças, fruto de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro. A primogênita do casal se chama Ayla e está com três aninhos de vida. Os caçulinhas são os gêmeos, Antônio e Álvaro, que estão completando 11 meses neste domingo (27).

