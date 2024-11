Bebê de Amanda Kimberlly e Neymar estreia como modelo! Veja: Bebê de Amanda Kimberlly e Neymar estreia como modelo! Veja: Bebê Mamãe|Do R7 28/11/2024 - 13h29 (Atualizado em 28/11/2024 - 13h29 ) twitter

A filha do jogador Neymar Jr com a modelo Amanda Kimberlly, a bebê Helena, quatro meses, fez a sua estreia como modelo e encantou! A pequena apareceu em um ensaio junto com a sua mãe, as fotos foram feitas pelo fotógrafo Gustavo Lima.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

