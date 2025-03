Bebê de Arthur Aguiar surge comendo pão pela 1ª vez Filho caçula de Arthur Aguiar surge comendo pão pela 1ª vez e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 12/03/2025 - 23h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 23h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jheny Santucci mostra sue filho com Arthur Aguiar comendo pão pela 1ª vez e impressiona

O filho caçula do ator e cantor Arthur Aguiar encantou ao surgir comendo pão pela primeira vez. O famoso é pai de duas crianças. Sua primogênita se chama Sophia, de seis anos de idade. A garotinha nasceu do antigo casamento com a coach Maíra Cardi (Mayra Cardi). O ex-casal ficou junto por cerca de seis anos. Mas, em 2022, eles se separaram de forma definitiva, após vários términos e reconciliações.

Não perca a chance de ver esse momento adorável e muito mais detalhes sobre a vida de Arthur Aguiar e sua família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Meghan Markle revela os dois filhos cozinhando em mansão

Caçula de Junior posa na praia com a mãe e Sandy comenta

Hulk Paraíba posa com seus 5 filhos em piscina luxuosa