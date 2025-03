Bebê de Fabiano Menotti surge fazendo skincare com a irmã Filhas de Fabiano Menotti surgem fazendo skincare e encantam! Bebê Mamãe|Do R7 26/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 26/03/2025 - 22h25 ) twitter

Filhas de Fabiano Menotti surgem fazendo skincare e encantam

As filhas do sertanejo Fabiano Menotti surgiram em um divertido momento entre irmãs. O cantor que faz dupla com o irmão César Menotti é pai orgulhoso de duas meninas. As herdeiras nasceram de seu relacionamento com a digital influencer Gabriela Menotti com quem ele é casado.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre esse adorável momento entre as irmãs!

