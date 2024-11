Bebê de João Gomes e Ary encanta no casamento dos pais; confira Pequeno Jorge, de 9 meses, deu um show de fofura durante a cerimônia Bebê Mamãe|Do R7 21/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 09h50 ) twitter

Bebê de João Gomes e Ary encanta no casamento dos pais! Veja:

O cantor João Gomes se casou com a influenciadora Ary Mirelle. E o filho do casal, o pequeno Jorge, de 9 meses, deu um show de fofura durante a cerimônia de casamento dos seus pais. O pequeno apareceu observando tudo com uma camisa social, bermudinha bege e sandália.

