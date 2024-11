Bebê de Viih e Eliezer é internado e eles desabafam Bebê de Viih e Eliezer é internado e eles desabafam Bebê Mamãe|Do R7 27/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 27/11/2024 - 15h50 ) twitter

Bebê de Viih e Eliezer internado

Os influenciadores Vihh Tube e Eliezer confirmaram, oficialmente, que estão passando um momento delicado com seu bebê. O casal é pai de duas crianças. Ravi que é o filho mais novo deles tem apenas veio ao mundo no último dia 11 de novembro. O garotinho tem apenas 17 dias de vida. Além do neném, eles são pais de Lua. A primogênita está com dois anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para mais detalhes sobre a situação do bebê e o desabafo do casal.

