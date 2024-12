Bebê de Virgínia abre os olhos e semelhança com Leonardo choca Virgínia Fonseca mostra seu filho de olhos abertos e semelhança com Leonardo impressiona Bebê Mamãe|Do R7 08/12/2024 - 15h28 (Atualizado em 08/12/2024 - 15h28 ) twitter

Virgínia Fonseca mostra seu bebê com Zé Felipe de olhos abertos e semelhança com Leonado surpreende e impressiona

O filho caçula do cantor Zé Felipe com a influenciadora Virgínia Fonseca encantou ao surgir de olhos abertos e semelhança com o avô, o sertanejo Leonardo deixou os fãs impressionados. O casal é pai orgulhoso de três herdeiros. Duas meninas e um menino. A primogênita se chama Maria Alice, de três anos. A filha do meio, Maria Flor tem dois anos. Já o caçula e único menino da família se chama José Leonardo e tem dois meses de vida.

Para mais detalhes sobre essa fofura e a reação dos fãs, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

