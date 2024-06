Bebê Mamãe: Encontro de Mavie com Carol Dantas, mãe do filho de Neymar A influenciadora Bruna Biancardi revelou um encontro de sua filha com o jogador Neymar Jr, a bebê Mavie de oito meses, com a mãe...

Alto contraste

A+

A-

Bruna Biancardi revelou Mavie com Carol Dantas

A influenciadora Bruna Biancardi revelou um encontro de sua filha com o jogador Neymar Jr, a bebê Mavie de oito meses, com a mãe do primogênito do craque, a influenciadora Carol Dantas. Carol e Neymar são os pais orgulhosos do menino Davi Lucca de 12 anos. A gravidez ocorreu após um breve relacionamento, eles não chegaram a namorar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe

Leia mais em Bebê Mamãe



• Bruna Biancardi exibe Mavie com ex de Neymar e look de R$3 mil

• Hulk Paraíba mostra o rostinho de sua recém-nascida: “que linda”

• Príncipe William exibe Kate e os filhos e toma decisão sobre Harry



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.