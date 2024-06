Bebê nasce com o DNA de seus dois pais em emocionante história de amor A pequena Antonella veio ao mundo no último dia 17 de maio, por meio de um parto normal e humanizado. A bebê nasceu, justamente no...

Mikael e Jarbas com sua bebê, logo após o parto

A pequena Antonella veio ao mundo no último dia 17 de maio, por meio de um parto normal e humanizado. A bebê nasceu, justamente no Dia Mundial da Luta contra a LGBTfobia, realizando o grande sonho de seus pais. Curiosamente, a menina carrega o código genético de ambos! Ela é filha do fotógrafo Mikael Mielke Bitencourt e do gerente de vendas Jarbas Mielke Bitencourt. O casal que está junto há mais de uma década oficializou a união em 2022.

