Belo mostra o novo bebê da família e Gracyanne faz desabafo Belo mostra o novo bebê da família e Gracyanne faz desabafo Bebê Mamãe|Do R7 18/11/2024 - 15h09 (Atualizado em 18/11/2024 - 15h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Belo e Gracyanne com o neto Arthur

O cantor Belo revelou uma nova foto do bebê recém-nascido da família e encantou! O pagodeiro celebrou há alguns dias o nascimento do seu primeiro netinho menino! Ele já tinha três netas, mas agora chegou o primeiro menininho para sua família! Trata-se do bebê Arthur que é fruto do relacionamento do filho do cantor, Paulo Artur, com sua companheira Isabelle Oliveira. E a ex-esposa do cantor, Gracyanne Barbosa surpreendeu ao falar sobre ele e a família dele.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filhos de Paulo Gustavo posam em trilha e avó faz revelação

Filha de Maíra Cardi posa com Arthur e a madrasta na academia

Ivete Sangalo revela suas filhas gêmeas fantasiadas nos EUA