Bia Miranda compartilha primeira foto do rosto de seu bebê recém-nascido

Bia Miranda e Buarque mostraram o rosto de seu bebê

A influenciadora Bia Miranda revelou o rosto do seu bebê recém-nascido. O pequeno é fruto do namoro de Bia com o influenciador Rafael Buarque. O bebê se chama Kaleb e nasceu há doze dias. Desde o nascimento do bebê, Bia havia escolhido não mostrar o rostinho dele até que se sentisse preparada para isso.

